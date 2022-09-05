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Фехтование

5 сентября, 18:08

Фехтовальщик Лоханов после переезда в США был исключен из состава сборной России

Алексей Еремин

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что саблист Константин Лоханов, уехавший в США, исключен из состава сборной России.

«Лоханов исключен из сборной, из ЦСКА, а также снят со ставки ФГБУ ЦСП сразу после отъезда в США», — цитирует ТАСС Мамедова.

Четырехкратный чемпион мира среди юниоров по фехтованию на саблях Лоханов несколько месяцев находится в Америке и не планирует возвращаться в Россию. Спортсмен намерен попробовать заняться тренерской работой в США.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании София Позднякова разводится с Лохановым. Спортсмен предлагал ей уехать вместе с ним Америку, но Позднякова отказалась.

Софья и&nbsp;Константин Лохановы. Муж уговаривал нашу лучшую фехтовальщицу бежать в США. Но она остается в России

Источник: https://tass.ru/sport/15653855
Ильгар Мамедов
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