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Сегодня, 11:09

Фетисов заявил, что в вопросе участия фехтовальщика Биды в Играх за США главной является позиция FIE

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что позиция Международной федерации фехтования (FIE) является главной в вопросе возможного участия фехтовальщиков Сергея Биды и Константина Лоханова в Олимпийских играх в Париже в качестве членов сборной США.

«В этом вопросе главной должна быть позиция международной федерации. Важен и временной формат при смене спортивного гражданства. Хотя могут в экстренном порядке принять любые решения в плане международного права и решений, касаемых наших ребят, которые тренируются там, я ничему не удивлюсь. Обольщаться нечему», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее газета USA Today сообщила, что Сергей и Виолетта Бида намерены выступать за сборную США на Играх в этом году.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.
Источник: https://tass.ru/sport/19714265
Вячеслав Фетисов
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