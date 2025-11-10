Видео
Фехтование

10 ноября, 18:20

FIE обязала страны-организаторы впускать всех, кто имеет право на участие в соревнованиях

Сергей Ярошенко

Международная федерация фехтования (FIE) установила правила въезда спортсменов, команд и официальных лиц в страны-организаторы соревнований под эгидой организации.

Согласно решению исполнительного комитета FIE, страны-организаторы будут обязаны предоставить письменные гарантии, что все имеющие право на участие спортсмены, официальные лица и команды «смогут въехать в страну и соревноваться без какой-либо формы дискриминации, в том числе иметь право на равное обращение в соответствии с применимым протоколом для всех участников».

Также в заявлении FIE отмечается, что в случае невыполнения гарантий организации будет готова принять соответствующие меры, включая перенос, изменение места проведения или отмену мероприятия.

Ранее президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, так как российских спортсменов не пускают в страну.

Фехтование
