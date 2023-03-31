Франция отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Федерация фехтования Франции отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин из-за участия российских и белорусских спортсменов.

«Не имея возможности выполнить просьбы Международной федерации фехтования (FIE), касающиеся приема российских и белорусских спортсменов на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах, Французская федерация фехтования с сожалением объявляет об отмене «Вызова Монала» в 2023 году», — приводит слова заявления ТАСС.

Турнир должен был состояться 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.