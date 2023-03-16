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Фехтование

Сегодня, 17:26

Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Мария Гусева
Фехтование.
Фото Дарья Исаева/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
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Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия спортсменов из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на DFB.

В заявлении президента организации Клаудии Бокель говорится, что решение вернуть на международную арену россиян и белорусов вызвало бурные дискуссии. Глава DFB отметила, что для организации «сейчас немыслимо принять такое решение». Президиуму DFB хотелось бы другого результата, организация видит большое количество открытых вопросов по реализации решения о допуске спортсменов из России и Беларуси, что делает невозможным проведение данного турнира.

2 марта 2022 года Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

10 марта 2023 года прошел внеочередной конгресс FIE, на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был состояться в Таубербишофсхайме с 5 по 7 мая.

Источник: РИА
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