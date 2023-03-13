Глава ФФР опасается провокаций в адрес российских спортсменов на соревнованиях в Европе

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал «СЭ» о проблемах, с которыми могут столкнуться наши спортсмены после возвращения на международную арену. 10 марта Международная федерация фехтования на внеочередном конгрессе приняла решение о допуске России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации.

— Правда ли, что существует проблема с визами для участия в апрельских стартах?

— Вы сами понимаете, что есть страны, посольства которых вообще наши документы не принимают. Есть те, кто вообще не пускают, даже если ты каким-то образом туда прилетишь.

— Сейчас заняться визами нельзя? Необходимо ждать разрешения от МОК?

— В принципе, я такое указание дал. Международный отдел этим занимается. Ради интереса подадим документы в польское посольство. Посмотрим, что скажут. Первый же турнир в женской рапире пройдет в Познане.

— Какие еще есть барьеры кроме виз?

— Есть проблема безопасности. Вы же понимаете, что вопрос серьезный. Одно дело в Азии участвовать, в Африке, Латинской Америке. А если где-то в Европе, то есть опасность провокаций. На женский турнир с девочками надо штук 15-20 телохранителей отправлять, — сказал Мамедов «СЭ».