Глава ОКР Поздняков поделился мнением о сбежавших фехтовальщиках

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что отъезд троих российских фехтовальщиков в США не станет большой потерей для страны.

«Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе... Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись. Для нас как для Российской Федерации такие потери никто не заметит. ОКР несправедливо отстранен и до вынесения вердикта САS ограничен в своих действиях и не может как-то на это реагировать», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

Российский саблист Константин Лоханов планирует получить гражданство США, чтобы выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Вместе с ним американское гражданство хотят получить еще два российских фехтовальщика: Сергей Бида и его супруга Виолетта Бида.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.