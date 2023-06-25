Станислав Поздняков: «Решение Европейской конфедерации фехтования политизированное, обсуждать здесь нечего»

Возглавляющий ОКР четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков прокомментировал решение Европейской конфедерации фехтования об отстранении российских спортсменов от стартов, а также конфликт между МОК и Международной ассоциацией бокса.

— С февраля прошлого года ЕКФ пытается быть более политизированной организацией, чем профессиональные политики, — считает Поздняков. — Обсуждать здесь особо нечего. Что касается юрисдикции, то международная федерация, безусловно, является единственным органом, который принимает легитимные решения относительно мирового календаря. Я это говорю как человек, на протяжении шести лет возглавлявший ЕКФ. Поэтому их нынешнее решение — чисто политическое, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и целями мирового спортивного движения. Что касается ситуации с лишением признания федерации бокса, то мне, наверное, неправильно что-то комментировать. Скажу только, что у меня есть собственное мнение — подобные демарши не красят мировой спорт, и наносят ущерб олимпийскому движени. На моей памяти подобное происходит впервые.

ЕКФ решила отстранить от стартов представителей России, что не позволит им выступать на проводящихся под эгидой организации турнирах для спортсменов моложе 23 лет. А МОК на текущей неделе лишил статуса соответствия международную федерацию бокса, возглавляемую россиянином Умаром Кремлевым.