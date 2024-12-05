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Фехтование

Сегодня, 17:09

Губерниев о решении Усманова: «Он опытный бизнесмен и знает, что делает»

Руслан Минаев
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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Алишера Усманова приостановить свою деятельность в качестве главы Международной федерации фехтования (FIE).

«Очевидно, что Усманов хочет, чтобы санкции с него сняли. И одновременно не хочет подставлять фехтовальное сообщество. Он в большей степени думает о развитии вида спорта и федерации. Опять же — есть официальные пресс-релизы, а есть реальные дела. Усманов — опытный бизнесмен. Не сомневаюсь, он знает, что делает», — цитирует Губерниева Vseprosport.

30 ноября 71-летний россиянин победил на выборах нового главы организации. Усманов набрал 120 голосов. На счету его конкурента, шведа Отто Дракенберга, было 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние два года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.

Источник: vseprosport.ru
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Фехтование
Алишер Усманов
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