Губерниев проведет показательный фехтовальный поединок против олимпийской чемпионки Азнавурян

31 августа в рамках Ночи Московского спорта телеведущий Дмитрий Губерниев проведет фехтовальной поединок с двукратной олимпийской чемпионкой Кариной Азнавурян.

Показательный поединок пройдет на специальной площадке в Новопушкинском сквере. Спарринг начнется в 21.00 мск. Также на площадке состоятся показательные поединки профессиональных спортсменов и мастер-классы по фехтованию.

Ночь Московского спорта — один из крупнейших спортивных фестивалей, который объединит 12 городских площадок и 24 вида активностей. Посетителей будут ждать лекции от известных атлетов, всевозможные турниры и разнообразие мастер-классов, которые пройдут на Патриарших прудах, Трубной площади, Гоголевском бульваре, площади перед ЦУМом и зданием ТАСС, Кудринской площади, в Новопушкинском сквере и других знаковых городских локациях.