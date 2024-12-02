Мамедов обратился к Гашеку: «Занимайся своими делами и не лезь в фехтование»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-хоккеиста «Спартака» Доминика Гашека об избрании Алишера Усманова главой Международной федерации фехтования.

Ранее бывший хоккеист раскритиковал это решение, заявив, что FIE делает огромную рекламу российской специальной военной операции.

«Хочется сказать Доминику Гашеку: занимайся своими делами и не лезь в фехтование. Если 120 стран выбрали нашего президента, нашей международной

федерации фехтования, не хоккея, а фехтования, значит люди знают, что они делают и для чего это делают. Фехтовальщики же не лезут в хоккей со своими комментариями. Хочется чтобы каждый занимался своим делом», — сказал Мамедов «СЭ».

30 ноября стало известно, что 71-летний Усманов был избран новым президентом Международной федерации фехтования. На выборах россиянин набрал 120 голосов. Его оппонент Отто Дракенберг (Швеция) получил 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние два года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.

Дарик Агаларов