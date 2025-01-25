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Фехтование

Сегодня, 20:25

Президент ФФР Мамедов об избрании на новый срок: «Человеческая благодарность за доверие!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал «СЭ» победу на выборах главы организации.

«Человеческая благодарность за доверие. То, что мы делали несколько лет, было оценено на отлично со стороны региональных федераций. Это очень важно! Приятно! Будем работать на протяжении следующего срока для развития наших региональных федераций. Хотим, чтобы фехтование развивалось на всей территории нашей страны», — сказал Мамедов «СЭ».

Отчетно-выборная конференция состоялась в субботу, 25 января, в Москве. 59-летний Мамедов был единственным кандидатом на выборах, за него проголосовали все 58 делегатов конференции.

Мамедов возглавляет ФФР с 2021 года. С 2012-го он также занимает пост главного тренера сборной России по фехтованию. Мамедов является двукратным олимпийским чемпионом (1988, 1996) и чемпионом мира.

Фехтование
Ильгар Мамедов
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