Мамедов — об обращении федераций к Мишустину: «Вчера отправили письмо. Надеемся, что нас услышат»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» рассказал о причинах обращения спортивных федераций к председателю правительства России Михаилу Мишустину на тему возможного изменения в налогообложении деятельности букмекеров.

Ранее об обращении сообщал журналист Грант Гетадарян.

«Вчера отправили письмо главе правительства. Если букмекеров сейчас выведут на новое налогообложение, пострадает в том числе и спорт. Финансирование автоматически будет снижено. Это вопрос не только детско-юношеского спорта, но и вопрос всего налогообложения тех средств, которые идут от букмекеров. В этом ключе фигурирует и детско-юношеский спорт, но не только он. Это общий и более глобальный вопрос. Есть важная задача спорта высших достижений, который нуждается в финансировании и это очень важно. Эти вопросы решаются в высоких кругах, но мы как федерации, надеемся, что нас услышат», — сказал Мамедов «СЭ».

Ранее Минфин предложил с 1 января 2026 года установить налог для букмекеров в размере 5 процентов от принятых ставок. Также для букмекеров отменяется льгота по налогу на прибыль в размере 25 процентов.