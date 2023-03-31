Ильгар Мамедов высказался о критике иностранцев

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал записи в соцсетях иностранных фехтовальщиков о том, что в России проводят международные старты, несмотря на прямой запрет от МОК.

В Казани сегодня, 31 марта, стартовали международные соревнования «Игры Дружбы» по шпаге. На них приехали представители восьми стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Честно скажу, я уже от этой глупости устал. Давайте не будем называть фамилии, пиарить этих людей. Потому что-то что происходит там с головой, откровенно говоря это беда. Полная беда. Театр абсурда. По другому это все не назвать. Хочется бывает съязвить, но понимаешь, что только скажешь — сразу по всему миру распространится. Будем немного умнее, чем эти горлопаны, которые просто что-то говорят или пишут. Я уже молчу про тех спортсменов, которые живут в США. Они забыли видимо историю своей страны? На протяжении десятилетий их страна разрушала все вокруг, направо и налево. И сейчас они имеют право что-то говорить против нас? Против России? Быть моральным ориентиром, осуждать нашу международную политику? Вы сами то откуда, где родились? Изучите сначала, что делала ваша страна. Посмотрите сначала на себя. Вот это мне непонятно вообще. Как будто они не знают ничего. Я же работал в США сам. Там студенты в университете учат таблицу умножения. И я сейчас не шучу, не преувеличиваю. А когда я приехал в парикмахерскую, рассказал о том, что собираюсь на Олимпиаду в Афины. Меня спрашивают, на машине поедешь? А я в тот момент нахожусь в Коламбусе. Так что у них серьезные проблемы с тем, что происходит в мире», — сказал Мамедов.

Ранее FIE приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на турниры под своей эгидой в нейтральном статусе.