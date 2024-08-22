Мамедов: «FIE высоко оценила спортивную деятельность фехтовальщика Сисикина»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что международная федерация фехтования (FIE) высоко оценила спортивную деятельность двукратного олимпийского чемпиона Юрия Сисикина, включив его в Зал славы.

Олимпийский чемпион 1960 и 1964 годов, обладатель командного серебра Игр 1968 года, пятикратный чемпион мира Сисикин был включен в Зал славы FIE решением исполкома организации.

«Включение Сисикина в Зал славы FIE говорит о том, что исполком организации, который был вынужден применить к нам рекомендации Международного олимпийского комитета, все-таки понимает, что от истории фехтованию никуда не деться. Каждая национальная федерация вправе отправлять не более двух кандидатов, и мы это сделали. И то, что исполком принял его кандидатуру, для нас очень приятно. И вдвойне приятно для самого Юрия Федоровича, который сегодня находится в почтенном возрасте, FIE высоко оценила его спортивную деятельность. Многие, к сожалению, удостаиваются таких почестей, уже завершив земной путь, но заслуги Сисикина оценены при жизни, это очень важно», — приводит слова Мамедова ТАСС.