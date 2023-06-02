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Сегодня, 11:11

Индивидуальный чемпионат Европы по фехтованию пройдет в июне в Болгарии

Мария Гусева
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Индивидуальный чемпионат Европы по фехтованию пройдет в Пловдиве (Болгария) с 16 по 18 июня, сообщает Barrons. К турниру будут допущены спортсмены из России и Белорусии.

Турнир в Болгарии будет квалификационным для отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В мае Международная федерации фехтования (FIE) отозвала у Европейских игр в Кракове (Польша) статус индивидуального чемпионата Европы из-за проблем, связанных с получением российскими спортсменами виз для въезда в Польшу. Командные соревнования на Европейских играх будут действительны для набора квалификационных очков для отбора на Олимпиаду-2024.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российских фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: https://www.barrons.com/news/european-individual-fencing-to-be-held-in-bulgaria-in-june-37d71539
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