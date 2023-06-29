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Сегодня, 12:40

Как российские спортсмены общаются с иностранными? Отвечает София Позднякова

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
София Позднякова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Софии Поздняковой, двукратной победительницы Игр по фехтованию. Она рассказала о том, как сейчас строится общение с зарубежными атлетами.

— На самом деле, мы не особо общаемся, — говорит Позднякова. — Некоторые моменты в соцсетях меня вообще смутили. Впервые столкнулась с тем, что люди, которые тебе говорили до этого: «Привет! Как дела?», пишут: «Никуда этих русских не пускаем! Пусть дома сидят!» Подписывают огромные письма, а потом приходят на твою страницу и лайкают фотографии... Ну, наверное, какой-то другой менталитет, может, чего-то не понимаю. У меня есть подруга, которая выступает за другую страну, — Анна Башта, раньше фехтовала за Россию, потом ей предложили представлять Азербайджан. Аня сделала правильный выбор, на мой взгляд, и получила возможность поехать на Олимпиаду. Могу у нее спросить, как дела, что происходит, как на турнирах. И так, общими фразами, обсудить еще что-то.

— А из основных соперников никто не писал? В плавании, например, другая ситуация. Вот Евгения Чикунова превзошла мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, а ее основная соперница поздравила, сказала: «Молодец, детка! Ты разорвала!»

— Нет, у нас такое не наблюдается. Был острый момент, когда все только начиналось. А потом, помню, поздравляла ребят с медалями то ли на чемпионате Европы, то ли на мире, и они отвечали: «Спасибо большое, хотелось бы вас видеть тоже». Это где-то год назад, в июне или в июле.

— Ты сама сделала этот шаг?

— Да, хотелось поддержать человека, потому что это крутой результат, прорыв, большой труд. Я написала — мне ответили.

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