Колобков считает, что FIE необходим Усманов на посту президента

29 октября, 22:53
Бывший министр спорта РФ Павел Колобков считает, что члены Международной федерации фехтования (FIE) должны ухватиться за шанс избрать Алишера Усманова главой организации, потому что без него управление в международном фехтовании деградирует.
28 октября стало известно, что 71-летний Усманов стал одним из кандидатов на пост президента FIE. Кандидатуру россиянина выдвинули или поддержали национальные федерации 103 стран.
«Выдвижение Алишера Усманова на пост главы FIE — без преувеличения важное событие, глобальное. Придя на пост главы FIE, он очень много сделал для развития моего любимого вида спорта. И он вновь выдвинулся на эту позицию. Уверен, что Международная федерация фехтования и ее члены, которые будут принимать участие в голосовании, должны ухватиться за этот шанс.
Возможно, он — один из немногих шансов, который позволит фехтованию развиваться и конкурировать с другими видами спорта. За последний год без его участия управление в международном фехтовании начало деградировать. Буду сильно удивлен, если кто-то попробует помешать его избранию и снова даст политике вмешаться в спорт», — цитирует Колобкова ТАСС.
Выборы главы FIE состоятся 30 ноября на конгрессе организации в Ташкенте. Временным президентом федерации является представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Вторым кандидатом является швед Отто Дракенберг, его поддержала только Федерация фехтования Швеции.
Усманов возглавлял FIE с 2008 года, но 1 марта 2022 года добровольно принял решение приостановить полномочия президента организации. С 2001 по 2009 год Усманов был президентом Федерации фехтования России, с 2005 по 2009 год — главой Европейской федерации фехтования.