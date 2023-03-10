Колобков: «Мне приятно, что FIE и ее руководители проявили разум и ответственное отношение к нашему виду спорта»

Олимпийский чемпион и бывший министр спорта России Павел Колобков считает, что руководство Международной федерации фехтования (FIE) проявило разум, приняв решение о допуске российских спортсменов до международных соревнований.

«Мне приятно, что FIE и ее руководители проявили разум и ответственное отношение к нашему виду спорта. Надеюсь, что их примеру последуют все спортивные федерации. Это значимое событие для нас. Думаю, что надо ждать детали и комментарии с разных сторон. Все изначально понимали, что будет сильное международное давление. Главное — руководители поступили разумно и в интересах всего спорта и фехтования. Безусловно, без российских фехтовальщиков нельзя представить соревнования. Советские и российские фехтовальщики на протяжении всей истории были лидерами. Наши тренеры и спортсмены оказывают огромное влияние на фехтование в мире», — приводит РИА «Новости» слова Колобкова.

Сегодня, 10 марта, прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.