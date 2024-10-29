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Фехтование

Сегодня, 16:11

Колобков: «Управление в мировом фехтовании без Усманова начало деградировать»

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Олимпийский чемпион, бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение, что члены Международной федерация фехтования (FIE) должны ухватиться за шанс избрать Алишера Усманова главой организации, потому что без него управление в международном фехтовании деградирует.

«Выдвижение Алишера Усманова на пост главы FIE — без преувеличения важное событие, глобальное, — цитирует ТАСС Колобкова. — Придя на пост главы FIE, он очень много сделал для развития моего любимого вида спорта. И он вновь выдвинулся на эту позицию. Уверен, что Международная федерация фехтования и ее члены, которые будут принимать участие в голосовании, должны ухватиться за этот шанс».

28 октября стало известно, что Усманов стал одним из кандидатов на пост президента FIE. Кандидатуру Усманова выдвинули или поддержали национальные федерации 103 стран.

«Возможно, он один из немногих шансов, который позволит фехтованию развиваться и конкурировать с другими видами спорта. За последний год без его участия управление в международном фехтовании начало деградировать. Буду сильно удивлен, если кто-то попробует помешать его избранию и снова даст политике вмешаться в спорт», — добавил Колобков.

Выборы главы FIE состоятся 30 ноября на конгрессе организации в Ташкенте. Временным президентом федерации является представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Вторым кандидатом является швед Отто Дракенберг, которого поддержала только одна федерация — собственная.

Усманову 71 год. Он возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, приостановив исполнение обязанностей президента из-за санкций ЕС. С 2001 по 2009 год Усманов был президентом Федерации фехтования России, с 2005 по 2009 год — главой Европейской федерации фехтования.

Источник: ТАСС
Алишер Усманов

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