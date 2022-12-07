Конгресс Международной федерации фехтования рассмотрит вопрос возвращения России в марте

Сегодня, 14:40
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал «СЭ» о ситуации с возможным возвращением российских спортсменов на международную арену.
«Мы ждем конгресса Международной федерации фехтования, который будет в марте. Конгресс, который прошел в Лозанне в ноябре, принял решение о дополнительных ограничениях по нашему возврату до марта следующего года. Надеемся на март. Раньше ждать ничего не стоит», — сказал Мамедов «СЭ».
2 марта 2022 года FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.
ФФР подала иск на это решение в гражданский суд Швейцарии. 1 июня в Лозанне прошли предварительные слушания, суд дал FIE и ФФР три месяца на разрешение конфликта, позже заседание было перенесено.
В конце ноября было принято решение о перенесение рассмотрения вопроса возвращения России на поздний срок.