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Сегодня, 14:40

Конгресс Международной федерации фехтования рассмотрит вопрос возвращения России в марте

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал «СЭ» о ситуации с возможным возвращением российских спортсменов на международную арену.

«Мы ждем конгресса Международной федерации фехтования, который будет в марте. Конгресс, который прошел в Лозанне в ноябре, принял решение о дополнительных ограничениях по нашему возврату до марта следующего года. Надеемся на март. Раньше ждать ничего не стоит», — сказал Мамедов «СЭ».

2 марта 2022 года FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

ФФР подала иск на это решение в гражданский суд Швейцарии. 1 июня в Лозанне прошли предварительные слушания, суд дал FIE и ФФР три месяца на разрешение конфликта, позже заседание было перенесено.

В конце ноября было принято решение о перенесение рассмотрения вопроса возвращения России на поздний срок.

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