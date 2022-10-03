Мамедов надеется, что FIE в ноябре допустит российских фехтовальщиков до международных турниров

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал возможный недопуск российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже.

«Допустят ли нас до Олимпиады? Не знаю, я не Томас Бах и за него не смогу говорить. Мы все надеемся, что конгресс FIE, который пройдет в ноябре в Лозанне, решит, что мы можем вернуться. Соглашаться ли выступать под нейтральным флагом? Вопрос в первую очередь стоит о возвращении. Если возвращаемся на международную арену, то будет идти переговорный процесс об условиях. А если не возвращаемся, значит, не возвращаемся», — приводит слова Мамедова Metaratings.ru.

2 марта Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.