Мамедов назвал идиотизмом требование Польши к фехтовальщицам осудить СВО

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов назвал идиотизмом требование Польской федерации фехтования к российским спортсменам подавать письменное заявление с осуждением СВО для участия в соревнованиях.

Спортсмены должны будут подать письменное заявление, в котором укажут, что соответствуют правилам нейтралитета, не поддерживают СВО, не являются военнослужащими и не работают в российских или белорусских ВС или органах безопасности.

«Польская федерация забыла, что она спортивная федерация, а не политическая. К сожалению, там все перепуталось, переплелось, они делают такие заявления, понимая, что никто из российских спортсменов не подпишет. Будут ли выступать российские рапиристы в Польше? Конечно нет, это неприемлемо. Самое интересное, что у них есть второе заявление, где говорится, что если даже они пустят на турнир в Познани, то на июньских Европейских играх нас все равно не ждут. Гипотетически даже если кто-то станет предателем, то это распространяется только на апрель, в июне оно уже не действует. Это идиотизм, который они распространяют, кроме этого слова у меня нет комментариев», — приводит слова Мамедова «РИА Новости».

В марте Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян до турниров под своей эгидой, однако ряд стран-организаторов этапов Кубка мира отказался от их проведения в связи с возможным участием в них российских спортсменов.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди женщин, который пройдет в Познани с 21 по 23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.