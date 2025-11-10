Мамедов — о золоте рапиристов на Кубке мира в Испании: «Они были намного сильнее соперников. Это радует»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу рапиристов в мужских командных соревнованиях на этапе Кубка мира в испанской Пальма-де-Майорке.

В финале россияне одержали победу над итальянцами со счетом 45:36. Сборную России представляли Егор Баранников, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев и Владислав Мыльников.

«Большая радость от победы наших спортсменов. После Олимпиады-2020, где наши ребята стали серебряными призерами, мы впервые участвовали в командных соревнованиях только в июне 2025 года на чемпионате Европы в Италии, где взяли бронзу. Но там, по мнению специалистов и даже самих итальянцев, было не совсем честное судейство в полуфинале. Нашим ребятам не дали выиграть чемпионат Европы в Италии, но спустя полгода мы взяли золото Кубка мира в Испании, одержав победы над всеми соперниками с внушительным счетом. Это говорит о серьезном настрое наших спортсменов. Они победили, потому что были намного сильнее соперников. Это радует. Добирались из Москвы в Пальма-де-Майорку почти сутки — путь был очень долгим. Хочется поблагодарить Международную федерацию фехтования, которая помогала нашим атлетам и специалистам получить визы в Испанию, так как это было очень непросто», — сказал Мамедов «СЭ».

В мае Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе во взрослых турнирах.