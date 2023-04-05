Мамедов считает, что Польша отказалась от этапа Кубка мира из-за собственных критериев допуска

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о том, что Польская федерация фехтования отказалась проводить этап Кубка мира.

«На конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) было сказано, что все спортсмены должны участвовать в соревнованиях на равных условиях. Если же кто-то ставит барьеры, соревнования у этих стран будут отбираться и переноситься в другие. В данном случае Польша была вынуждена отказаться от турнира, поскольку выдвинутые ими условия не соответствуют требованиям FIE», — приводит ТАСС слова Мамедова.

Также он ответил на вопрос о возможных ближайших соревнованиях с участием россиян.

«В понедельник мы отправили в FIE письмо. Ждем разъяснений. Когда получим все ответы, будем консультироваться с Министерством спорта РФ по вопросам нашего участия в соревнованиях», — добавил глава Федерации фехтования России.

2 апреля сообщалось, что для участия в соревнованиях Польская федерация фехтования будет требовать у российских спортсменов подавать письменное заявление, в котором они укажут, что соответствуют правилам нейтралитета, не поддерживают СВО, не являются военнослужащими и не работают в российских или белорусских ВС или органах безопасности. В среду, 5 апреля, организация отказалась от проведения этапа Кубка мира.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был пройти в Познани с 21 по 23 апреля. Турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.