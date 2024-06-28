Мартьянова: «Очень благодарна врачам «Рубина» за то, что все обошлось без операции»

Фехтовальщица Марта Мартьянова рассказала о последствиях травмы связок, полученной на Олимпийских играх в Токио.

«Пять месяцев восстанавливалась. Мне помог футбольный клуб «Рубин». Там работали врачи, которые сказали, что можно попробовать обойтись без операции, консервативным лечением. И пять месяцев я с ними постоянно занималась. Они разрабатывали мою ногу. И я им очень благодарна за то, что все обошлось без операции.

У меня первый тренер Елена Александровна Прохорова. Ее муж работал в «Рубине». Он спросил, можно ли привести Марту. В клубе сказали, что можно», – цитируют «Известия» Мартьянову.