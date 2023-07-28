Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан

Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан, сообщает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

27 июля украинская Харлан отказалась жать руку российской саблистке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

По информации источника, Харлан имела право не пожимать руку сопернице, поскольку на турнире действовали коронавирусные ограничения.