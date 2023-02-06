Международная федерация фехтования проводит консультации с МОК по теме допуска россиян

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Международная федерация фехтования (FIE) пока не готова делать заявления на тему возвращения спортсменов из России и Белоруссии на турниры под своей эгидой.
«Как и все международные федерации, FIE ведет двусторонние консультации с Международным олимпийским комитетом по статусу и участию российских и белорусских спортсменов в международных спортивных мероприятиях. Эти консультации продолжаются, поэтому, пока не станут известны их результаты, мы не в состоянии делать какие-то заявления», — приводит ТАСС слова представителей организации.
25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.