Усманов подавил сопротивление ARD. Немецкий телеканал отказался от апелляции по иску президента FIE

Вещатель немецкого телеканала ARD — медиакорпорация WDR, — проигравшая в сентябре суд избранному президенту Международной федерации фехтования (FIE) Алишеру Усманову, решила отказаться от продолжения борьбы и признала решение Земельного суда Гамбурга. Тем самым она фактически квалифицировала свои обвинения Усманова в создании системы подкупа судей в фехтовании как клевету и подтвердила справедливость наложенного судом запрета на распространение таких заявлений.

«Спорт-Экспресс» уже рассказывал, что Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения, распространенные немецким телеканалом ARD об Алишере Усманове о якобы имевшей место системе подкупа судей в FIE. Обвинения из уст журналиста Ханса-Иоахима (Хайо) Зеппельта, известного как зачинатель российского допингового скандала, прозвучали в репортаже, который вышел в эфир во время Олимпийских игр в Париже.

Как сообщала пресс-служба Алишера Усманова, его адвокаты пытались заставить ARD отказаться от своих слов в досудебном порядке. Так, немецкое сетевое издание Sport1.de и австрийская газета Krone.at, перепечатавшие некорректные утверждения ARD, скорректировали свои материалы. Однако ARD в лице своего вещателя WDR от исправлений отказался, и иск был передан в Земельный суд Гамбурга, который признал опубликованные каналом сведения недостоверными и издал судебный запрет, запрещающий их распространение как «недопустимые сообщения, основанные на подозрениях». В случае нарушения судебного запрета представителям ARD грозит штраф в размере до 250 000 евро или тюремное заключение за каждый эпизод нарушения. Позднее Усманов также подал на Зеппельта заявление в прокуратуру Кельна, обвинив его в клевете и наговоре.

Сегодня стало известно, что в письме от 23 октября 2024 года, адресованном юридическим представителям Усманова, вещатель ARD — WDR признал судебный запрет Гамбургского суда «равнозначным по юридической силе и действию юридически обязывающему постановлению основного судебного разбирательства». Таким образом, запрет имеет обязательную юридическую силу.

Заявления Зеппельта основывались во многом на рассказе отставного судьи FIE Маркуса Шульца. Тот ранее часто высказывался на данную тему. «Система заточена на мошенничество на Играх, потому что Олимпиада — единственное соревнование по фехтованию, которое каким-то образом привлекает внимание всего мира. И в этом вся суть. И именно поэтому в фехтовании всем манипулируют, чтобы как можно меньше было оставлено на волю случая», — говорил Шульц в репортаже телеканала ARD. Впрочем, как выяснилось, экс-арбитр вспомнил об этом только после того, как его убрали из судейского корпуса за профнепригодность, да к тому же тренер, якобы пытавшийся его подкупить, уже умер, то есть подтвердить или опровергнуть его слова некому.

Вторым «доказательством» Зеппельта стала история саблиста Сандро Базадзе, уступившего в 1/8 финала олимпийского турнира египтянину Мохамеду Амеру. Спортсмен заявил, что проиграл из-за нечестного судейства. При этом позднее отец спортсмена, президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе, принес официальные извинения FIE и объяснил слова сына эмоциональным срывом.

Третьим «китом» репортажа Зеппельта были иски, которые американские саблисты Эндрю Доддо, Нора Берк и Майя Чемберлен подали в арбитраж Олимпийского и Паралимпийского комитетов в связи с квалификацией на Олимпийские игры в Париже. Доддо посчитал, что судьи убрали его из сборной США, протащив туда Митчелла Сарона и Филиппа Долегевича. Берк и Чемберлен утверждали то же самое про Татьяну Назлымову, а заодно обвинили судей в помощи еще трем спортсменкам: Лоле Поссик, Хлои Фокс-Житомер и Сьобхан Салливан.

Но и здесь немецкий журналист потерпел неудачу. Назначенные в соответствии с Законом Теда Стивенса об олимпийских и любительских видах спорта и разделом 9 Регламента Олимпийского и Паралимпийского комитетов США арбитры вынесли окончательные постановления, опровергающие все подозрения в судейских манипуляциях и коррупции в фехтовании.

Теперь, когда ARD и его вещатель отказались от апелляции по решению суда в пользу Усманова, Зеппельт остался с миллиардером один на один на фоне возможного уголовного расследования в его отношении.