Валуев о ситуации с Харлан: «Выборочная дипломатия — это современный МОК»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» отмену дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан и ее автоматическую квалификацию на Олимпийские игры в Париже.

«Хватит уже удивляться действиям МОК. Ублюдочная деятельность в отношении наших спортсменов и выборочная дипломатия — все это современный МОК», — сказал Валуев «СЭ».

27 июля Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

28 июля стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан. Позднее сообщалось, что FIE изменит регламент проведения поединков на чемпионате мира-2023 — традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.

Позднее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал Харлан дополнительную квоту для участия в Олимпиаде-2024 в случае, если спортсменка не сможет пробиться на Игры в Париже через квалификацию.