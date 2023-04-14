Норвегия отказалась отправлять фехтовальщиков на турниры с участием российских спортсменов

Норвежская федерация фехтования решила не отправлять своих спортсменов на турниры с участием россиян и белорусов.

Ранее конгресс Международной федерации фехтования (FIE) проголосовало за возвращение российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам с середины апреля.

«После решения конгресса FIE правление федерации не будет направлять фехтовальщиков на соревнования с российским или белорусским участием. Кроме того, решено не проводить в стране мероприятия подйэгидой FIE», — сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на заявление организации.

В Норвегии уточнили, что они организуют турниры в сотрудничестве со Швецией и Финляндией. Польша также отказалась оправлять своих фехтовальщиков на соревнования, к которым допущены россияне.