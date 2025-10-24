Егорян: «Не думаю, что жанр спортивных кинобиографий исчерпал себя»

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фехтованию 2025 года Яна Егорян в интервью «СЭ» высказалась о спортивном кино.

— Сняли фильм про вашу историю в Рио — и вы говорили, что там присутствует художественный вымысел. Лучше документалка?

— Мне нравится, что есть современное кино о фехтовании. Что касается документальных фильмов, человек должен быть суперзначимой фигурой, сделать что-то невероятное не только для страны, но и для общества в целом, чтобы действительно было желание смотреть и слушать его историю. Снимать документалку просто о том, как я пришла в фехтование, какие у меня были трудности и как я их преодолевала, — возможно, это будет интересно маленькому проценту людей, связанных со спортом. Но не думаю, что это та история, которая зацепит широкую аудиторию.

— «Передоза» со спортивными биографиями у нас нет еще?

— Не думаю, что жанр исчерпал себя. Спортивное кино продолжает приносить пользу. Оно вдохновляет многих людей, заставляет их интересоваться спортом и приводить детей в секции. Я знаю много ребят, которые пришли в фехтование именно после кино. Да, они иногда думают, что всё показанное там соответствует реальности, но это уже мелочи. Главное — что дети заинтересовались и начали заниматься.