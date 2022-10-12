Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 09:15

Олимпийский чемпион Миланоли: «Россия — одна из самых укомплектованных национальных сборных»

Олимпийский чемпион Миланоли высказался о российском спорте
Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Олимпийский чемпион Паоло Миланоли в интервью «СЭ» высказался о российском спорте. Он отметил, что восхищается спортсменами из России.

Паоло Миланоли. «Заставлять русских выступать под нейтральным флагом — преступление против всего человечества». Громкое интервью чемпиона Олимпиады из Италии

— Следите ли вы за какими-либо другими российскими видами спорта или спортсменами?

— Я видел очень многих российских спортсменов и восхищался ими — от теннисистов Марии Шараповой и Даниила Медведева до гонщика Виталия Петрова. С некоторыми я даже знаком, как с Еленой Исинбаевой, которая некоторое время тренировалась в Италии. Там, где есть медали, всегда есть кто-то русский. Говорим ли мы о лыжных гонках, хоккее, гимнастике, конькобежном спорте или любой другой дисциплине.

Это всегда одна из самых укомплектованных национальных сборных. И, что неудивительно, всегда на первых позициях в таблице медалей. Надеюсь, что наши голоса скоро объединятся, чтобы крикнуть политикам: руки прочь от спорта!

Даниил Медведев
Елена Исинбаева
Мария Шарапова
1
0
Читайте также
В биатлоне хотят запретить свинец. Пули вредят экологии
«Заставлять русских выступать под нейтральным флагом — преступление против всего человечества». Громкое интервью чемпиона Олимпиады из Италии
Утечка обнаружена на нефтепроводе «Дружба» в Польше
В Подмосковье задержали агента СБУ за подготовку теракта с помощью ПЗРК «Игла»
ФСБ опубликовала фото причастных к теракту на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Итальянец Миланоли назвал себя фанатом мастерства Великой и Поздняковой