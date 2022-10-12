Олимпийский чемпион Паоло Миланоли в интервью «СЭ» высказался о российском спорте. Он отметил, что восхищается спортсменами из России.

— Следите ли вы за какими-либо другими российскими видами спорта или спортсменами?

— Я видел очень многих российских спортсменов и восхищался ими — от теннисистов Марии Шараповой и Даниила Медведева до гонщика Виталия Петрова. С некоторыми я даже знаком, как с Еленой Исинбаевой, которая некоторое время тренировалась в Италии. Там, где есть медали, всегда есть кто-то русский. Говорим ли мы о лыжных гонках, хоккее, гимнастике, конькобежном спорте или любой другой дисциплине.

Это всегда одна из самых укомплектованных национальных сборных. И, что неудивительно, всегда на первых позициях в таблице медалей. Надеюсь, что наши голоса скоро объединятся, чтобы крикнуть политикам: руки прочь от спорта!