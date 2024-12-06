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Фехтование

Сегодня, 07:58

Колобков: «Уверен, что Усманов приостановил свои полномочия на посту президента FIE не навсегда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах и бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировала решение Алишера Усманова приостановить свою деятельность в качестве главы Международной федерации фехтования (FIE).

«Уверен, что Усманов приостановил свои полномочия на посту президента FIE не навсегда. И решение, которое он принял на фоне незаконных санкций, взвешенно и оправданно. Он делает все, чтобы его любимый вид спорта не пострадал. Скорее всего, федерация, которую он продолжает поддерживать, будет управляться в прежнем режиме», — цитирует ТАСС Колобкова.

30 ноября 71-летний россиянин победил на выборах нового главы организации. Усманов набрал 120 голосов. На счету его конкурента, шведа Отто Дракенберга, было 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние два года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.

Источник: ТАСС
Фехтование
Алишер Усманов
Павел Колобков
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