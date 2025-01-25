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Фехтование

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Колобков о переизбрании Мамедова: «Идеальный президент, который прошел фехтование полностью!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший министр спорта России Павел Колобков в разговоре с «СЭ» отреагировал на переизбрание Ильгара Мамедова на пост президента Федерации фехтования России (ФФР).

«Идеальный президент! Он прошел фехтование полностью — двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, работал тренером, руководителем. Он знает все, с ним говоришь на одном языке. У него огромный авторитет на международном уровне. Поздравляю всю федерацию! Российскому спорту повезло! В фехтовании много сильных руководителей и тренеров — это все заслуга преемственности, опыта знаний. Рад за свой вид спорта!» — сказал Колобков «СЭ».

Отчетно-выборная конференция состоялась в субботу, 25 января, в Москве. 59-летний Мамедов был единственным кандидатом на выборах, за него проголосовали все 58 делегатов конференции.

Мамедов возглавляет ФФР с 2021 года. С 2012-го он также занимает пост главного тренера сборной России по фехтованию. Мамедов является двукратным олимпийским чемпионом (1988, 1996) и чемпионом мира.

Ильгар Мамедов
Павел Колобков
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