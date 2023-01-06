Первый в 2023 году «Турнир сильнейших» по фехтованию стартует 10 января

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, когда пройдет первый в 2023 году «Турнир сильнейших» по фехтованию.

«Турнир сильнейших» по шпаге пройдет 10-11 января на «Чкалов-Арене», сразу вслед за ним там же пройдет сбор шпажистов, — цитирует ТАСС Мамедова. — Сбор рапиристов стартовал 3 января, «Турнир сильнейших» в этом виде состоится 11-12 января в Новогорске, в Центре фехтования. Январский сбор саблистов пройдет на «Круглом озере». План максимально приближен к тому, каким бы он был при нашем участии в международных стартах. Таким образом мы действовали и во время пандемии".

Новый формат «Турнира сильнейших» был введен ФФР для поддержания российскими фехтовальщиками спортивной формы в период отстранения от международных турниров.