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Сегодня, 13:52

Польша отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию из-за участия россиянок

Ана Горшкова
Корреспондент
Фехтование.
Фото Global Look Press
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Польская федерация фехтования отказалась от организации женского этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах из-за решения международной федерации допустить к участию в турнире российских и белорусских спортсменок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был пройти в Познани с 21 по 23 апреля, турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Затем сообщалось, что для участия в соревнованиях Польская федерация фехтования будет требовать у российских спортсменов подавать письменное заявление, в котором они укажут, что соответствуют правилам нейтралитета, не поддерживают СВО, не являются военнослужащими и не работают в российских или белорусских ВС или органах безопасности.

Источник: ТАСС
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