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Сегодня, 12:01

Поздняков считает, что для российской олимпийской семьи наступил момент сложного выбора

Виктория Кравченко
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российской олимпийской семье необходимо будет сделать тяжелый выбор, к которому ее толкает МОК.

«Олимпийская солидарность — один из главных принципов олимпизма. Уверен, что все члены нашего спортивного сообщества полностью привержены этому принципу, но, а те, кто слишком своевольно его трактуют, с высокой вероятностью понесут моральную ответственность перед своими товарищами, страной и историей», — цитирует Позднякова ТАСС.

Сегодня, 11 мая, президент Федерации фехтования Росиии Ильгар Мамедов сообщил, что ведущие саблисты России, включая олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

Источник: https://tass.ru/sport/17721487
Станислав Поздняков
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