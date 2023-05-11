Поздняков считает, что для российской олимпийской семьи наступил момент сложного выбора

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российской олимпийской семье необходимо будет сделать тяжелый выбор, к которому ее толкает МОК.

«Олимпийская солидарность — один из главных принципов олимпизма. Уверен, что все члены нашего спортивного сообщества полностью привержены этому принципу, но, а те, кто слишком своевольно его трактуют, с высокой вероятностью понесут моральную ответственность перед своими товарищами, страной и историей», — цитирует Позднякова ТАСС.

Сегодня, 11 мая, президент Федерации фехтования Росиии Ильгар Мамедов сообщил, что ведущие саблисты России, включая олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).