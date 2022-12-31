Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов отметил нехватку международных соревнований

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что оценить, насколько уровень российского фехтования остался высоким, можно, только выступив на международных соревнованиях. По внутренним турнирам это сделать трудно.

«По сути, у нас года не было, мы начали очень успешно, выигрывали и личные, и командные соревнования на Кубке мира, но потом все в феврале закончилось. Но у нас появилась Спартакиада, в октябре мы провели сбор в Абу-Даби, потом все разбежались по своим базам, так что все идет своим чередом, сборы — соревнования, сборы — соревнования. Мы провели в начале декабря «Московскую саблю», в середине — «Санкт-петербургскую рапиру» с большим премиальным фондом, и в марте будет турнир шпажистов в Казани, поддержать наших спортсменов нужно. Понять, сохранился наш высокий уровень или нет, можно, только попробовав себя на международных соревнованиях. На внутренних все немножко по-другому, по ним трудно оценивать», — сказал Мамедов ТАСС.

2 марта Международная федерация (FIE) временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под ее эгидой.