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Сегодня, 17:30

Президент ФФР Мамедов — о словах Баха: «Ждем официальных документов. Пока это просто информация в интернете»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента МОК Томаса Баха, который не исключил участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

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«Мы ждем официальных документов. На протяжении нескольких месяцев слышим эту риторику, но нужен какой-то документ. Пока это просто информация в интернете. Сегодня у него такое мнение, завтра может быть другим», — сказал Мамедов «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Ильгар Мамедов
Томас Бах
МОК
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