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Мамедов — о требованиях МОК: «Остается только стать ренегатом, продать себя, свою душу и свою страну»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал решение Конгресса МОК по поводу возможного возвращения российского спорта на международную арену.

«В этом вопросе МОК показал, что международные федерации являются никем и ничем. Что такое международная федерация? У нее есть свой устав. Если высшие органы управления, конгресс, принимает решение. По всем трем вопросам большинством голосов проголосовали за нас. А МОК опять дает какие-то рекомендации... И спрашивается, почему? То есть в фехтовании вы нам не даете, а почему в большом теннисе можно играть? Займитесь тогда им. Почему нам нельзя выступать, если конгресс проголосовал за нас? Поэтому следует такое суждение. МОК ограничивает наши права как спортсменов, как людей.
Наши права ущемлены. И вот сегодня мне прислали документ. Это не от международной федерации фехтования документ, туда мы послали запрос, три дня уже ждем ответа. Никакого ответа нет. А это пока расклады МОК по условиям возвращения. И что тут сказать. Остается только перекраситься в белый цвет в белых тапочках. Лечь и перекраситься. Или стать полностью ренегатом, продать себя, свою душу, свою страну. Пойти куда-то, поучаствовать где-то. Я думаю, что когда мы получим официальный ответ от FIE, то тогда мы как федерация фехтования России и выразим свою официальную позицию по этому поводу», — сказал Мамедов.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Ранее FIE приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на турниры под своей эгидой в нейтральном статусе.

Ильгар Мамедов
МОК
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