Президент Федерации фехтования — о международных турнирах в России: «Приезжает тот, кто не боится. Но доходит до маразма — даже судей не пускают»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал о том, как оргкомитет «Игр Дружбы» приглашал иностранные делегации на международный турнир в Казани.

«Спортсмены хотят приехать. И не только спортсмены, судьи. В декабре хотели приехать итальянские судьи на «Московскую саблю». Но в последний момент звонят и говорят, что наша федерация не дает нам возможности поехать в Россию. Я говорю, вы же не работники федерации, волонтеры. Но они мне отвечают, что если поедут — их лишат лицензии. Они не смогут судить. Доходит до такого маразма, что даже судей не пускают приехать, поработать, что-то заработать. Настолько люди контролируются федерацией. А над федерациями министерство спорта и правительство, которое проявляет такую позицию. И вот так по цепочке вниз идет вся эта блокировка. Поэтому кто приезжает? Приезжает тот, кто не боится», — сказал Мамедов.