0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 18:45

Ильгар Мамедов: «Из мирового лидера мы превратились в фантом»

Глава ФФР Мамедов рассказал об особенностях отбора на Олимпиаду-2024
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал «СЭ» об особенностях отбора на Олимпиаду-2024.

— Олимпийская квалификация в фехтовании начинается с апреля. Насколько снизятся наши шансы попасть в Париж, если на апрельские соревнования мы попасть не сможем? Соревнований же в году много.

— Отбор в фехтовании очень тяжелый. В течение года надо все время быть в форме. У нас на протяжении года пять этапов Кубка мира плюс три Гран-при, плюс континентальный чемпионат и чемпионат мира. Всего 10 соревнований. На чемпионате мира тройные очки, на континентальном двойные. В Африке кроме Египта практически никого нет. Поэтому Египет уже на Олимпиаде. В Панамериканской зоне — тоже. США на Олимпиаде. Им не надо отбираться. Они уже там. В Азии посложнее — есть Япония, Китай, Корея, в некоторых видах добавляются другие страны. А в Европе сосредоточены все остальные сильные фехтовальные державы. Чтобы пробиться напрямую, надо либо быть в четверке по мировому рейтингу, либо лучшей командой от своего континента. Но у нас сейчас нулевой рейтинг во всех видах оружия. Из мирового лидера мы превратились в фантом. Мы пойдем из ниоткуда. Поэтому если будем пропускать какие-то соревнования, то это будет втройне тяжелее, чем другим странам, которые везде участвовали и ничего не пропускали, — сказал Мамедов «СЭ».

10 марта Международная федерация фехтования на внеочередном конгрессе приняла решение о допуске России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации.

Марта Мартьянова (справа) во&nbsp;время поединка на&nbsp;Олимпиаде-2020. «Если кто-то не выйдет против нас, его дисквалифицируют». Каким будет возвращение наших фехтовальщиков?

Олимпиада
Ильгар Мамедов
0
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
«Динамо» вылетело. Это провал?
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
Провал «Салавата Юлаева»
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Он сказал, что их надо допустить на Олимпиаду!» Украинка снялась с турнира из-за разговора с главой WTA о россиянах
Президент федерации плавания Сальников: «Мы ожидаем решения МОК, которое позволит ориентироваться на сегодняшнюю ситуацию»
«Если кто-то не выйдет против нас, его дисквалифицируют». Каким будет возвращение наших фехтовальщиков?
Глава ФФР опасается провокаций в адрес российских спортсменов на соревнованиях в Европе
МОК призвал власти Великобритании уважать автономию спорта
«Нас лишают возможности работать». Тутберидзе рассказала об отстранении от международных стартов и переживаниях Валиевой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава ФФР опасается провокаций в адрес российских спортсменов на соревнованиях в Европе