Ильгар Мамедов: «Из мирового лидера мы превратились в фантом»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал «СЭ» об особенностях отбора на Олимпиаду-2024.

— Олимпийская квалификация в фехтовании начинается с апреля. Насколько снизятся наши шансы попасть в Париж, если на апрельские соревнования мы попасть не сможем? Соревнований же в году много.

— Отбор в фехтовании очень тяжелый. В течение года надо все время быть в форме. У нас на протяжении года пять этапов Кубка мира плюс три Гран-при, плюс континентальный чемпионат и чемпионат мира. Всего 10 соревнований. На чемпионате мира тройные очки, на континентальном двойные. В Африке кроме Египта практически никого нет. Поэтому Египет уже на Олимпиаде. В Панамериканской зоне — тоже. США на Олимпиаде. Им не надо отбираться. Они уже там. В Азии посложнее — есть Япония, Китай, Корея, в некоторых видах добавляются другие страны. А в Европе сосредоточены все остальные сильные фехтовальные державы. Чтобы пробиться напрямую, надо либо быть в четверке по мировому рейтингу, либо лучшей командой от своего континента. Но у нас сейчас нулевой рейтинг во всех видах оружия. Из мирового лидера мы превратились в фантом. Мы пойдем из ниоткуда. Поэтому если будем пропускать какие-то соревнования, то это будет втройне тяжелее, чем другим странам, которые везде участвовали и ничего не пропускали, — сказал Мамедов «СЭ».

10 марта Международная федерация фехтования на внеочередном конгрессе приняла решение о допуске России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации.