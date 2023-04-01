Президент Федерации фехтования России — о рекомендациях конгресса: «Это самый настоящий фарс»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что думает о паузе между заявлениями конгресса международной организации и МОК.

«Этот самый настоящий фарс. Конгресс — это высший орган по принятию решений, но по сути этого нет. Если высший орган принял решение о нашем возврате (к международным соревнованиям), а вдруг через 10 дней МОК рекомендовал опять непонятно что, естественно о заявлении конгресса все забыли», — сказал Мамедов в эфире телеканала «Россия 24».

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.