Президент ФФР Мамедов: «Думаю, у нас есть резерв, который рано или поздно заменит старших»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов считает, что российская команда по фехтованию имеет хороший резервный состав.

«На взрослых соревнованиях Айла впервые выигрывает медаль. По своему возрасту она выигрывала, Спартакиаду выиграла в команде, а вот в личных соревнованиях на взрослом уровне в призерах в первый раз. Конечно, хорошо, когда молодые девочки и мальчики попадают на пьедестал — например, на «Турнире сильнейших» у шпажисток 17-летняя Настя Рустамова тоже стала бронзовым призером, она, будучи кадеткой в прошлом сезоне, успела выиграть первенство Европы в личных соревнованиях, потом команду сняли. Хорошо, что есть те, кто, находясь в таком возрасте, способен бороться со взрослыми. Думаю, у нас есть резерв, который рано или поздно заменит старших», — приводит ТАСС слова Мамедова.

На «Турнире сильнейших» две россиянки завоевали бронзовые награды — Анастасия Рустамова в соревнованиях шпажисток и Айла Мамедова, дочь президента ФФР, в соревнованиях рапиристок.