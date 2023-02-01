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Сегодня, 13:46

Глава ФФР — о трудностях отбора на Олимпиаду: «Из лидеров мирового рейтинга мы превратились в фантом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал «СЭ» о трудностях отбора на Олимпиаду-2024, несмотря на приглашение Олимпийского комитета Азии.

«Из лидеров мирового рейтинга практически во всех оружиях мы превратились вообще в фантом, нас просто нет, мы нигде. Февраль закончится, и у нас сгорят последние очки.

Если мы появимся, то мы появимся из ниоткуда. Но, чтобы появиться, надо, чтобы кто-то нас где-то пригласил. Ясности никакой нет. Они [МОК] сделают вброс в интернет-пространство, а комментировать пока нечего. Азиатские игры? Мы благодарны Азиатскому совету за приглашение, но что это дает? Просто приезжать в сентябре поучаствовать? Но это не решает глобальной задачи — отбора на Олимпиаду", — сказал Мамедов «СЭ».

2 марта Международная федерация (FIE) временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под ее эгидой.

Ильгар Мамедов
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Президент ФФР Мамедов рассказал о взаимодействии с Международной федерацией фехтования