Президент ФФР Мамедов рассказал о взаимодействии с Международной федерацией фехтования

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал «СЭ» о ситуации с допуском российских спортсменов на международные соревнования.

«В Международной федерации фехтования 10 марта состоится внеочередной конгресс. Может, наша федерация примет какое-то решение. Коммуникация сохранилась. Настроения в международной федерации? Они ждут, что решение будет сверху», — сказал Мамедов «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.