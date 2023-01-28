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Сегодня, 17:40

Президент ФФР Мамедов рассказал о взаимодействии с Международной федерацией фехтования

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал «СЭ» о ситуации с допуском российских спортсменов на международные соревнования.

«В Международной федерации фехтования 10 марта состоится внеочередной конгресс. Может, наша федерация примет какое-то решение. Коммуникация сохранилась. Настроения в международной федерации? Они ждут, что решение будет сверху», — сказал Мамедов «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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Ильгар Мамедов
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