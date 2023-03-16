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Сегодня, 18:36

Президент ФФР Мамедов: «Скорее всего, Польша не сможет нас принять»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об этапе Кубка мира в Польше.

Ранее был отменен этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. Он должен был состояться в немецком Таубербишофсхайме с 5 по 7 мая.

«В ближайшее время должны дать ответ. СМИ обратились в Москве в польское консульство для получения виз — сказали, что нет такой возможности. Судя по тому ответу, который прозвучал — скорее всего, Польша не сможет нас принять. Ожидаемо», — сказал Мамедов «СЭ».

10 марта на внеочередном конгрессе FIE было принято решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение вступит в силу со второй половины апреля 2023 года.

Ильгар Мамедов
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