Президент ФФР Мамедов: «Все говорят, что поддерживают нас. Но 46 стран против — это же огромное число!»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал «СЭ» подробности голосования по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

«Первый шаг сделан. Это был онлайн-конгресс. Люди из разных стран голосовали. Одна федерация — один голос. Голосование было тайным. Нам неизвестно, кто «за», а кто «против». Мы догадываемся, конечно. Хотя все говорят, что поддерживают нас. А на самом деле мы понимаем, что многим мы не нужны, мы — конкуренты. 46 стран против участия в личных соревнованиях, 51 страна против — в командных соревнованиях. Это же огромное число. Радует, что стран, которые нас поддерживают, оказалось большинство», — сказал Мамедов «СЭ».

В пятницу, 10 марта на внеочередном конгрессе FIE было принято решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против — 46.

Решение вступит в силу со второй половины апреля 2023 года.