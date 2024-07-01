Пятиборка Сазонова установила мировой рекорд в фехтовании среди юниоров

Пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM) сообщила, что российская пятиборка Виктория Сазонова установила мировой рекорд по числу набранных очков в фехтовании на соревнованиях среди юниоров.

На чемпионате мире в Каире россиянка набрала 279 очков. Всего у нее 1 389 очков, она стала победительницей турнира.

Юниорский чемпионат мира стал первым турниром для российских спортсменов после допуска на соревнования под эгидой Международного союза современного пятиборья.