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Фехтование

Сегодня, 09:03

Пятиборка Сазонова установила мировой рекорд в фехтовании среди юниоров

Виктория Кравченко
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Пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM) сообщила, что российская пятиборка Виктория Сазонова установила мировой рекорд по числу набранных очков в фехтовании на соревнованиях среди юниоров.

На чемпионате мире в Каире россиянка набрала 279 очков. Всего у нее 1 389 очков, она стала победительницей турнира.

Юниорский чемпионат мира стал первым турниром для российских спортсменов после допуска на соревнования под эгидой Международного союза современного пятиборья.

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